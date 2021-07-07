Шахрайська схема на мільйон із СІЗО – судитимуть членів злочинної групи на Рівненщині

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 5 членів злочинного угруповання за фактами шахрайства на загальну суму близько 1 млн 200 тис грн, підроблення паспортів та їх використання, зберігання зброї без відповідних дозволів та встановлення і поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 255-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє уродженців Житомирщини, будучи ув’язненими в ДУ «Рівненський СІ», використовуючи свій статус та вплив у злочинному світі, організували та очолили злочинне угруповання, до якого залучили у якості виконавців трьох своїх земляків.

Через одну з платформ онлайн-оголошень вони замовляли великі партії побутової техніки, одягу або іншого товару, але, ніби-то, аби не переплачувати відсотки за накладений платіж просили занижувати вартість посилки і відправляти її на довірену приватну особу. Отримавши від відправників номери накладних із зазначенням прізвища ім’я та по батькові отримувачів, організатори передавали дані виконавцям. Вони забирали товар за підробленими паспортами громадян України, оплачуючи лише вартість його доставки.

Гроші, отримані від реалізації майна, акумулювались одним з організаторів схеми, розподілялись між всіма членами угруповання та представниками злочинного світу, а також скеровувались на підтримання кримінальних традицій.

В ході проведення обшуків у фігурантів провадження вилучено велику кількість мобільних телефонів з картками операторів мобільного зв’язку, банківські картки, мотоцикл, а також зброю, без відповідних дозволів на її зберігання, побутову та оргтехніку, квадрокоптери, великі партії нового одягу та блокноти з чорновими записами.

Правоохоронці задокументували 6 епізодів шахрайства. Наразі потерпілим повернуто їх майно на суму близько 600 тис грн.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Рівненській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури