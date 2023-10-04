Шахрайська схема «онлайн казино»: поліція радить як не потрапити на «гачок»

Нерідко у соціальних мережах можна натрапити на спокусливу пропозицію швидкого заробітку в казино. Аби спробувати вдачу та заробити чималу суму грошей пропонують «депозит», супровід та алгоритм дій, а взамін виграш з «партнером» ділиться навпіл.

Побачивши таку пропозицію, не поспішайте. Насправді це можуть бути аферисти.

Створивши на сайті онлайн кабінет та отримавши депозит з певною сумою грошей, наставник надає алгоритм для 100%-го виграшу. Після гри на депозиті з’являється обіцяна сума половину якої шахрай «виводить» на свій рахунок, а іншу половину пропонує вивести на рахунок жертви.

Вищеописане створює у потерпілого уявлення про виграш. Аферисти на власному сайті створюють ілюзію виграшу та депозиту, якого насправді немає.

При спробі вивести виграш на власний рахунок, з’являються умови. Спочатку треба сплатити «комісію» за виграш, потім певний відсоток за «монетизацію» гривні, потім за «верифікацію» тощо.

Тут вже з’являються справжні гроші – гроші потерпілого. Таких «умов» може бути безліч, але жага легкого збагачення робить своє. Потерпілий готовий сплатити гроші, аби отримати свою частину виграшу. Таким чином аферисти виманюють гроші та наживаються.

Як вберегтись від шахраїв?

видаляйте пропозиції від незнайомців про заробіток в онлайн-казино;

пам’ятайте, не існує наперед сплачених комісій. Справжні онлайн-казино вираховують комісію з суми, яка виводиться;

варто довіряти лише ліцензованим гральним закладам, які мають сертифікати відповідності, або ж інформацію про ліцензію ігрового майданчика. Якщо на сайті немає інформації про провайдерів контенту, ліцензій та сертифікатів, краще не мати з ним справи;

обирайте казино з чесними та прозорими умовами: легальні казино пропонують гравцям проходити офіційну реєстрацію, авторизацію та процедуру верифікації для підтвердження особи;

перевіряйте захищеність сайтів по їх адресах: він має починатися з https, а не з http.

Хто попереджений, той не дасть себе ошукати!

Відділ комунікації поліції Вінницької області