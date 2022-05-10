Шахрайську використовують схему для отримання персональних даних

Майже щодня зловмисники видумують нові афери. Основна мета — збагатитися за чужий рахунок. Цього разу це стосується пального.

В різних соціальних мережах вони здійснюють розсилку повідомлень та посилань на спеціально створені сайти відомих автозаправних комплексів з інформацією про так би мовити «державні субсидії».

Коли громадяни відповідають на всі запитання їм обіцяють виплатити 5000 гривень для отримання палива. Обов’язкова умова -розповсюдження посилання та надання персональних даних. Для достовірності сайт навіть має відгуки «щасливих переможців».

Однак ніяких субсидій немає, а аферисти вміло використають отриманні дані у своїх незаконних аферах.

Правоохоронці закликають громадян не довіряти такого роду інформації. Представники АЗС просять відвідувати лише офіційні інформаційні джерела. Пам’ятайте про необхідність контролювати всі ваші персональні та банківські дані, аби потім не стати жертвою аферистів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області