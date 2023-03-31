Шахрайство із гуманітарною допомогою для ЗСУ – псевдоволонтеру повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 28-річному уродженцю з м. Луганськ, який шляхом обману заволодів грошовими коштами та гуманітарною допомогою для ЗСУ на загальну суму понад 380 тис. грн (ч.ч.1,2,3 ст.190 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну зловмисник через соцмережу познайомився із засновником благодійного фонду, який мешкає у Франції та мав згоду купляти та поставляти в Україну речі та амуніцію для потреб ЗСУ (бронепластини, плитоноски, шоломи, рюкзаки, берци, аптечки тощо).

Представляючись волонтером, підозрюваний попросив допомогу в придбанні військової амуніції для ЗСУ, якої на той час не було в наявності на території України або вона продавалася значно дорожче, ніж за межами України.

З метою заволодіння гуманітарною допомогою зловмисник підроблював платіжні квитанції, а надісланими благодійником речами та амуніцією розпоряджався на власний розсуд.

Протягом березня-квітня 2022 року підозрюваний заволодів гуманітарною допомогою та грошовими коштами на загальну суму понад 380 тис. грн.

У ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, підроблені квитанції на грошові перекази, грошові кошти, банківські картки, бронежилет, мисливський карабін та патрони.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура