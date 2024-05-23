Шахрайство з експортом сої на понад 240 тис. доларів – повідомлено про підозру двом жителям Буковини

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури двом місцевим жителям повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживанні довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 35-річний житель Чернівецького району та його 68-річний знайомий налагодили злочинну схему незаконного збагачення від махінацій з експортом сої.

Встановлено, що підозрювані ввели в оману представника румунської аграрної компанії та запропонували йому придбати у них сою відмінної якості за вигідною ціною. Вони організували зустріч з потенційним клієнтом в Україні, привезли його до місця зберігання сільськогосподарської культури та надали зразки для проведення необхідних аналізів. Отримавши згоду на купівлю товару за ціною 400 доларів США за тону, буковинці знайшли підставну фірму для укладення контракту з іноземним покупцем на поставку 1300 тонн сої.

Надалі, ввівши в оману клієнта, що перша партія сої вже виїхала до Румунії, на зазначений у контракті банківський рахунок було перераховано понад 240 тис. доларів США, якими «продавці» незаконно заволоділи.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 500 000 грн застави для кожного.

Наразі встановлюються всі причетні до злочину особи.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління карного розшуку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура