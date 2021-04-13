Суд пожалел интернет-мошенника, но тот не исправился и получил новый срок

Эта поучительная история началась несколько лет назад, когда некий молодой человек, без какого-либо легального оформления бизнеса, открыл «сервисный центр» по ремонту ноутбуков в Киеве. К нему обратились две женщины, с просьбой помочь с ремонтом их ноутбуков.

Одна из них утратила доступ к части данных, в результате обновления ПО. Данные эти были чрезвычайно важны, поскольку женщина работала в кинопродакшене и на ноутбуке хранились проекты сериалов. Утеря этих данных больно била по репутации женщины и результатам работы многих людей.

Вторая женщина являлась сотрудницей чешской международной христианской организации и на ее компьютере также хранилось множество важных деловых данных.

Получив ноутбуки, мошенник, представившийся ремонтником, просто продал их через сайт OLX, после чего закрыл свою каморку и исчез в неизвестном направлении. Пострадавшие подали заявление в полицию, но найти мошенника удалось едва ли не случайно, только спустя пару лет.

Судебная экспертиза оценила рыночную стоимость ноутбуков на момент их исчезновения, без учета произведенных моернизаций и постановила, чтобы обвиняемый возместил пострадавшим ущерб в размере 5 и 7 тысяч гривен. Мошенник принес чистосердечное раскаяние, скзал, что пытался починить ноутбуки, но не смог, заплатил обеим женщинам по 500 гривен и пообещал выплатить все до копейки. После этого, «самый гуманный суд в мире» назначил ему штраф 1700 гривен, условный срок 2 года и отпустил на все четыре стороны.

Условный срок вышел, а преступник так и не заплатил жертвам компенсации. В поисках правды, они обратились в апелляционный суд, требуя справедливости. Сотрудница продакшена потребовала, помимо возмещения материального ущерба, возмещения морального – ни много ни мало, в размере 300 тысяч гривен, поскольку, из-за действий преступника, в ее жизни очень многое пошло не так. Обе пострадавших настаивали на том, что преступник не сделал совершенно никаких выводов, а потому, нуждается в более строгом наказании.

Для рассмотрения данного дела собралась коллегия из 3 судей. Внимательно изучив все обстоятельства, они согласились с тем, что главной задачей суда является перевоспитание преступников. Но в данном случае, слишком мягкий приговор привел к обратному эффекту – вместо того, чтобы сделать надлежащие выводы, преступник дерзко посмеялся над правосудием и своими жертвами.

Посовещавшись, суд решил удовлетворить апелляционные требования пострадавших частично: вместо 300 тысяч морального ущерба, было постановлено выплатить одной потерпевшей 50 тысяч, а второй – 10 тысяч гривен. Самого же мошенника, в целях перевоспитания, отправили за решетку на 2 года.

Андрей Майданик, internetua.com