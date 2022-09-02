Кіберполіцейські Івано-Франківщини викрили шахрайку в продажі неіснуючого товару

Фігурантка ошукала близько десятка довірливих громадян. Жінка на інтернет-платформах розміщувала оголошення з продажу одягу та взуття. Однак, після отримання передоплати, покупці так і не отримували бажаного товару. Слідчі повідомили прикарпатці про підозру. За скоєне їй загрожує максимальне покарання . А це до 8-ми років ув’язнення.

Шахрайську схему зловмисниці викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції.

В ході слідства встановлено, що 33-річна мешканка Івано-Франківська під приводом продажу товару створила у соціальній мережі фейкову сторінку, яка налічувала близько 30 тисячів підписників. Потенційні покупці здійснювали оплату вартості замовлення на банківські картки, однак не отримувати його.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи та інші речові докази її протиправної діяльності.

Слідчі повідомили шахрайці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі. Наразі слідством встановлюється остаточна кількість потерпілих та сума завданих збитків.

Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини