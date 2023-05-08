До 4 років позбавлення волі засуджено жінку, яка в стані алкогольного сп’яніння скоїла ДТП з тяжкими наслідками та втекла з місця події

Липоводолинським відділом Роменської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 37-річної жінки, яка скоїла ДТП з тяжкими наслідками та втекла з місця події.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Роменської окружної прокуратури.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 29 січня 2021 poку близькo 22 год у с. Суха Грунь Роменського району. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та не маючи водійського посвідчення, жінка, керуючи автомобілем ВАЗ 21104, не впоралась з керуванням та виїхала на узбіччя проїзної дороги, де збила пішохода. Після чого жінка відтягла потерпілого в лісосмугу, де й залишила. 31-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

У суді жінка провину свою визнала та відшкодувала потерпілому кошти за лікування.

За вироком суду обвинувачену визнано винною за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами), ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України та засуджено до чотирьох років позбавлення волі.