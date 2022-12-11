За незаконне виготовлення водійських прав на Житомирщині судитимуть директора автошколи – депутата селищної ради

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно депутата селищної ради за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством установлено, що керівник однієї з регіональних філій автошколи – депутат селищної ради, спільно з головним судовим експертом науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС України міста Києва (родич), діючи в обхід закону, пропонували за спрощеною схемою поновлення водійських прав, але за відповідну плату.

Так, місцевого жителя, якому необхідно було поновити права водія, керівник автошколи запевнив, що, попри усі організаційні складнощі, він може посприяти, бо має у столиці знайомого судексперта, який виготовить нові документи за 10 тис. грн.

Щоправда, «відпрацювати» одержані гроші судексперту завадили правоохоронці, які викрили його «на гарячому». Неправомірну вигоду – 10 тис. грн вилучили безпосередньо у його службовому кабінеті.

Під час обшуку за місцем проживання депутата селищної ради вилучено значну суму грошей, бланки медичних довідок, фотокартки, копії паспортів, посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Викрито корупційну схему 09.08.2022 Житомирською обласною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області та слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Додатково: обвинувальний акт стосовно спільника – судексперта столичного центру за ч. 2 ст. 369-2 КК України також 29.11.2022 скеровано до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури