Шахрайство з криптовалютою – повідомлено про підозру чотирьом хмельничанам

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом хмельничанам за фактами шахрайства, вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціонованої зміни, блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний хмельничанин, змовившись з трьома спільниками, в серпні 2024 року організував протиправну схему заволодіння чужим майном – криптовалютою.

Орендувавши офісне приміщення та обладнавши його необхідною технікою, підозрювані забезпечили функціонування мережі «Telegram-каналів». Там вони розміщували контент про криптовалютний ринок, який спонукав користувачів каналу вкладати кошти у такий вид заробітку.

Спілкуючись із користувачами, адміністратори пропонували придбати «крипту». Після здійснення операції підозрювані блокували покупцю доступ до його гаманця. Таким чином вони забезпечили стале функціонування шахрайської схеми.

Своїми діями підозрювані ошукали 5 осіб.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу управління протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури