Шахраї атакують киян новою «поштовою» схемою

За поширеним сценарієм, адресатів, які насправді нічого не замовляли, спочатку безупинно тероризують телефонними дзвінками, а потім у хід йдуть погрози величезними штрафами.

Телефонне шахрайство має безліч різновидів і використовує у процесі обдурення найрізноманітніші установи. Там, де не спрацювала фальшива поліція з “ваш онук потрапив у ДТП”, можливо, буде мати ефект фейковий Пенсійний фонд з “новими правилами нарахування” чи банківська установа. Один з останніх сценаріїв – отримання відправлень, які ніхто не замовляв, але забрати потрібно, бо інакше – страшний штраф.

Про справжній терор, який влаштувала нібито поштова служба, на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян. За її словами, спочатку дзвонили з різних номерів, вимагаючи забрати невідоме відправлення від невідомого ж відправника, яке ніхто, звісно, не замовляв. Потім надійшло повідомлення, де йшлося, що відправлення доставлять за адресою, до сплати – 3439 грн.

Щоправда, адреса була одеська, а не київська, втім, невідомі наполегливо продовжували дзвонити Олені Фіданян, адже їхнє завдання – отримати ті самі 3 тис грн. Крім того, повідомлення містило посилання, за яким пропонувалося перейти, аби отримувати відправлення “ще швидше”. Втім, у коментарях підписники попереджають, що такі відправлення – це нова шахрайська схема.

Працює вона за принципом “заберіть ліки – ви замовляли”, відмовитися ніби неможливо, адже медикаменти не підлягають поверненню. Тож, якщо не хочеш терпіти нескінченні дзвінки – забирай відправлення, не хочешь забирати – плати штраф, який сягає 16 тис грн.

“Була така в точності історія. Це якась неймовірна історія на виснаження нервів. Не замовленні ліки нав’язують у п’ять разів дорожче аптечної мережі.Телефони такі ж”, – зазначила у коментарях під дописом Олени Фіданян Людмила Камлик.

Звісно, у таких випадках, передусім, не можна переходити ні за якими посиланнями. Як попереджають у Кіберполіції, шахрайські повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Тому ні в якому разі не можна переходити за сумнівними гіперпосиланнями. А дані про надходження відправлень перевіряти на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку.