Шахраї розсилають повідомлення очільникам міст Дніпропетровщини від імені керівника ОВА
Лисак звернувся в поліцію.
Декілька очільників міст Дніпропетровщини отримали повідомлення від шахраїв із проханням “терміново” передзвонити. Зловмисники при цьому прикривалися імям керівника ОВА Сергія Лисака.
Про це Лисак повідомив у соцмережах.
За його словами, мобільний номер – невідомий. “Ще один цікавий «штрих» до загальної картини – російська мова «меседжу»”, – додав Лисак.
Він наголосив, що не має стосунку до цього розсилання повідомлень. “Хто і навіщо надсилає такі повідомлення – розбиратимуться правоохоронці”, – зазначив керівник ОВА.
Схожий інцидент із Житомирською ОВА трапився торік у листопаді. Тоді зловмисники розсилали фейкові листи з оголошенням про збір коштів “на благодійність” від імені обласної адміністрації.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що шахраї здійснюють дзвінки нібито від його імені і просять про “допомогу”. А на Хмельниччині невідомі, прикриваючись ОВА, вимагали гроші на армію. // LB.u