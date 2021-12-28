Шахраї виманюють гроші за оренду неіснуючого житла

Аферисти, видаючи себе за власників помешкань, вимагають передоплату, в результаті – потерпілі залишаються без грошей і без житла.

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про шахрайство звернулася мешканка обласного центру.

Жінка повідомила, що знайшла в одній із соцмереж оголошення про оренду котеджу в Буковелі. Зв’язалася з людиною, котра назвалася власником житла. Останній почав переконувати, що має безліч кандидатів, котрі бажають орендувати котедж, тож, якщо жінка хоче забронювати будинок, потрібно перерахувати 6 000 гривень завдатку. Потерпіла перекинула гроші на його банківську картку. Після цього орендодавець намагався ще виманити кошти у тернополянки, розповідаючи, що зробить суттєву знижку на житло, якщо вона оплатить решту суми наперед. Коли жінка відмовилася надалі перераховувати гроші, автор оголошення зник і більше на зв’язок не виходив.

Поліцейські встановлюють обставини шахрайства та застерігають жителів області від подібних афер. Основна порада — ніколи не перераховуйте гроші на банківські картки і на мобільні номери до перегляду житла і знайомства з його орендодавцем. При бронюванні готелю на новорічні свята варто користуватися перевіреними сервісами.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області