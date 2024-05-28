Шанувальника пропагандонів Шарія і Подоляки відправили за ґрати на 5 з половиною років

Печерський районний суд міста Києва визнав громадянина винним у виправдуванні збройної агресії РФ.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 травня.

Обвинувачений працював інженером технологом на державному підприємстві «Антонов». Із початком повномасштабної у 20-х числах березня 2022 року він став поширювати антиукраїнські пропагандистські ідеї серед своїх знайомих, зокрема колег по роботі, пишучи їм у месенджері Telegram.

Зокрема, провину за розвʼязування війни перекладав на українську владу, Сполучені Штати Америки, країни ЄС. Натомість дії Росії, на думку обвинуваченого, мали виключно вимушений характер з метою підтримки власної безпеки, щоб зупинити розширення НАТО і не допустити наближення його до власних кордонів. Причиною війни чоловік називав небажання України вести діалог, враховувати інтереси Російської Федерації і т.зв. «Л/ДНР».

«Направили армию против собственного народа, развязали войну (…) «Путин, если коротко, ВОСЕМЬ ЛЕТ пытался заставить Украину успокоиться, прекратить убивать собственное население на Донбассе — они плевать хотели, причем демонстративно. ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ (со времен Мюнхенской речи) пытался остановить продвижение НАТО на Восток к СВОИМ ГРАНИЦАМ», —писав обвинувачений.

Крім того, чоловік характеризував солдатів РФ виключно з позитивного боку, кажучи, що окупанти пропонувати бійця «Азову» випустити цивільних полонених і воювати чесно. Натомість ЗСУ нібито агресивно ставиться до українського народу, розміщується у житлових масивах і ведуть бої, прикриваючись мирним населенням, наприклад, як у Маріуполі і тому росіяни вимушені туди стріляти.

У судовому засіданні свідок розповів, що знає обвинуваченого з 2013 року і він завжди мав проросійські погляди. На роботу в ДП «Антонов» його нібито взяв керівник, який був комуністом, підтримував ідею, що Україна — не самостійна держава. Ще з 2014 року цей чоловік підтримував створення «Л/ДНР», казав що людиі там живуть мають право на висловлення і борються за своє діло, говорив, що прийде «русский товарищ» і буде полегшення. У березні 2022-го обвинувачений висловлював сумніви у Бучанській трагедії, дискредитував українську армію. Головним є інформаційним ресурсом були телеграм-канали Подоляки та Шарія, думками яких він оперував у переписці.

Ще одна співробітниця проживала у місті Ірпінь. Заючи, що у це місто з початком війни зайшли російські війська, обвинувачений писав їй і запитував, як справи. Знав, що брат свідка військовий, обвинувачений поцікавився, де він, радив, щоб брат здався у полон, бо повинна прийти Росія. Писав, що з Путіним жартувати не треба, бо він скине ядерну бомбу, висловлював прихильність до поглядів Шарія, писав, що він один із тих, хто має добрі наміри і разом із солдатами РФ хоче звільнити український народ.

При обшуку вдома в обвинуваченого знайшли пістолет «травмат» і 141 патрон у двох коробках з-під цукерок «Raffaello», а ще 4 бойові патрони. Господар підтвердив, що «резиновий» пістолет і патрони він купив у 2020-му на ринку «Почайна». Нібито вже тоді він передбачав, що почнеться війна, остерігався мародерства і насильства, тому купив цю зброю для захисту себе, а також матері і бабусі, з якими проживає. Щодо чотирьох бойових патронів, то чоловік говорив, що їх підкинули.

У судовому засіданні чоловік пояснював, що попав під вплив проросійської пропаганди телеграм-каналів колишніх вихідців з України Шарія та Подоляки, був на емоціях, шокований і підтримував спочатку їх думки з приводу збройної агресії РФ проти України. Він писав ті повідомлення, які йому інкримінуються. Це ніде не публікувалося і було тільки особисте листування. Метою дискусій з колегами було зрозуміти ситуцію, донести свої думки та почути думку співрозмовників. Його позиція була в тому, що українці самі винні, що цю війну допустили. Україна нібито воює з самопроголошеними республіками «Л/ДНР» і Росія вирішила напасти на Україну, щоб їх захистити. Зараз, як стверджує обвинувачений, його думка звільнилася і він засуджує війну Росії проти України, вважає її геноцидом українського народу.

Спочатку докази досліджувалися скорочено. Але зʼясувалося, що чоловік визнає вину не повністю, а частково. Тому суд перейшов до загального порядку з метою належної оцінки обставин, які стороною захисту заперечувались, зокрема щодо вилучених божприпасів.

Версія захисту, що чотири бойові патрони були підкинуті, як вважає суд, спростовується відеозаписом обшуку квартири. Чоловік не висловлював зауважень, що якісь зі знайдених речей йому не належать. У подальшому всі патрони були запаковані і опечатані способом, що унеможливлює несанкціонований доступ до них.

Чоловіка засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.