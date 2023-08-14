Ще один суддя-зрадник із Криму заочно отримав вирок

Колишнього суддю Ялтинського міського суду АР Крим Олега Прищепу визнали винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 серпня.

У 2014 році Прищепа продовжив роботу у складі незаконного органу судової влади Російської Федерації на посаді так званих «громадян, які заміщають посади суддів судів, що діють на територіях Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя», на посаді судді незаконно утвореного «Ялтинского городского суда». У подальшому обвинувачений ухвалював судові рішення за законодавством РФ.

В Україні на посаду судді Прищепу обрали у 2010 році.

Обвинувачений у судові засідання не зʼявився і справу слухали за його відсутності.

Вироком суду призначено покарання у вигляді 13 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Строк покарання відраховуватиметься із моменту затримання.