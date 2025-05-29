Судитимуть екскомандира 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

Розслідуванням встановлено, що екскомандир не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. Знаючи про те, що підлеглий йому командир взводу з лютого по липень 2024 року перевищував свої повноваження та знущався над підпорядкованими солдатами, не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

На цей час колишній командир 211 понтонно-мостової бригади перебуває під вартою.

Наразі стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Офіс Генерального прокурора