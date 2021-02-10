Штучне завищення ціни на газ для опалення шкіл – начальниця відділу освіти на Луганщині підозрюється у заволодінні бюджетними коштами

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито схему заволодіння бюджетними коштами під час державної закупівлі та повідомлено про підозру начальниці відділу освіти селищної ради одного з районів Луганщини (ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у січні 2019 року службова особа відділу освіти селищної ради уклала договір з підприємством про постачання природного газу для опалення приміщень навчальних закладів району. Сума договору склала майже 2 мільйона гривень.

У подальшому сторони без належних правових підстав підписали три додаткові угоди, якими ціну на природний газ завищили, а обсяг закупівлі зменшили.

Додаткові угоди до договору дозволили надлишково заволодіти на користь ТОВ грошовими коштами у сумі 188 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення вини, особі загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури