Сину чиновника Міносвіти, який жорстоко побив чоловіка, повідомили про підозру

Його звинувачують у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Владиславу Стеценку, сину чиновника Міністерства освіти України, повідомили про підозру у побитті перехожого через зауваження щодо паркування.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про взяття його під варту.

Нагадаємо, 14 січня біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, водій Toyota Prado агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та кинув чоловіка головою в асфальт.

Потерпілий, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, перебуває в лікарні.

За інформацією з відкритих джерел стало відомо, що нападник – Владислав Стеценко, 1997 року народження, є сином голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки Вадима Стеценка.

Досудове розслідування проводить Дніпровське управлінням поліції Києва. Слідчі дії тривають. // LB.ua