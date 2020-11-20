Скелет чоловіка, знайдений в Тисі поблизу Сасова, може належати вбитому в Виноградові Василю Гоблику (відео)

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У річці Тиса, поблизу села Сасово Виноградівського району, місцеві жителі знайшли рештки людини.

Про знахідку селяни повідомили правоохоронців, ті упродовж усього вечора 17 листопада проводили слідчі дії.

Скелет чоловіка, знайдений в Тисі поблизу Сасова, може належати вбитому в Виноградові Василю Гоблику (ВІДЕО)

За інформацією поліцейських, рештки направили на патолого-анатомічну експертизу, аби встановити вік та особу.

Попередньо вже відомо, що тіло належало чоловіку, інформує «Перший».

Одна з версій, що йдеться про рештки вбитого в ніч з 8 на 9 травня мешканця Виноградова Василя Гоблика.

Як повідомляло Закарпаття онлайн, поліція затримала 2-х осіб в справі вбивства у Виноградові молодого хлопця, тіло якого шукали в Тисі.

Згодом поліція офіційно повідомила про затримання підозрюваних.

Також Закарпаття онлайн опублікувало відео, як у Виноградові за участі двох підозрюваних відтворювали обставини вбивства Василя Гоблика.

Вимагаючи справедливого і повного розслідування цієї справи, люди у Виноградові приходили до будинку жінки-свідка вбивства Василя Гоблика і вимагали передати справу в область.

25 травня під тиском ЗМІ та громадськості розслідування у резонансній справі зникнення чоловіка у Виноградові передано від місцевої поліції в область // Закарпаття онлайн

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