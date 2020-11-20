Скелет чоловіка, знайдений в Тисі поблизу Сасова, може належати вбитому в Виноградові Василю Гоблику (відео)

У річці Тиса, поблизу села Сасово Виноградівського району, місцеві жителі знайшли рештки людини.

Про знахідку селяни повідомили правоохоронців, ті упродовж усього вечора 17 листопада проводили слідчі дії.

За інформацією поліцейських, рештки направили на патолого-анатомічну експертизу, аби встановити вік та особу.

Попередньо вже відомо, що тіло належало чоловіку, інформує «Перший».

Одна з версій, що йдеться про рештки вбитого в ніч з 8 на 9 травня мешканця Виноградова Василя Гоблика.

Як повідомляло Закарпаття онлайн, поліція затримала 2-х осіб в справі вбивства у Виноградові молодого хлопця, тіло якого шукали в Тисі.

Згодом поліція офіційно повідомила про затримання підозрюваних.

Також Закарпаття онлайн опублікувало відео, як у Виноградові за участі двох підозрюваних відтворювали обставини вбивства Василя Гоблика.

Вимагаючи справедливого і повного розслідування цієї справи, люди у Виноградові приходили до будинку жінки-свідка вбивства Василя Гоблика і вимагали передати справу в область.

25 травня під тиском ЗМІ та громадськості розслідування у резонансній справі зникнення чоловіка у Виноградові передано від місцевої поліції в область // Закарпаття онлайн