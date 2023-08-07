Повідомлено про підозру ще 8-м бойовикам, які штурмували позиції ЗСУ під Бахмутом та Лисичанськом

Служба безпеки зібрала докази вини ще 8-х учасників терористичних організацій «л/днр», які воювали проти України.

На початку повномасштабного вторгнення росії бойовики увійшли до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

У лавах окупантів вони брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Однак, згодом потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень під Бахмутом та Лисичанськом.

Серед фігурантів мешканець Алчевська, що на Луганщині, який ще у 2016 році приєднався до терористів на сході України. За цей період він пройшов «шлях» від стрільця до навідника танка Т-72.

Ще двоє бойовиків свого часу воювали проти сил АТО. Один із них входив до складу угруповання бойовиків «Восток», інший – до підрозділу генштабу зс рф під назвою «Шторм».

Після 24 лютого 2022 року вони утримували бойові позиції російських окупантів у районах Соледара, Попасної та Лисичанська.

Наступний підозрюваний – 27 річний мешканець Луганська, який у грудні минулого року приєднався до підконтрольної агресору «військової комендатури лнр».

На посаді стрільця він охороняв розташовані у місті будівлі слідчого комітету рф та інших окупаційних органів.

Через великі втрати ворога підрозділ фігуранта направили на передову, де надовго він не затримався і потрапив у полон підрозділів ЗСУ.

Також перед судом постануть ще 4 бойовиків, які входили до складу окупаційних угруповань «Призрак» і «Каскад».

Наразі затриманим повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України