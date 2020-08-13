Следователя Нацполиции задержали за вымогательство 5 тысяч долларов

Следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали во время получения взятки в 2500 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

“Полицейский попросил гражданина предоставить 5000 долларов США за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения стражем порядка части взятки в сумме 700 долларов США. 13 августа 2020 года полицейского задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная квалификация преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.