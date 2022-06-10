Слідчі Нацполіції встановили двох окупантів-мародерів на Київщині

російські військові вели активні бойові дії та обкрадали помешкання громадян на тимчасово окупованій території Бучанського району. Наразі їм оголошено підозру за порушення законів та звичаїв війни.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти — уродженці Херсонської та Донецької областей. Раніше вони притягувалися до відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Окрім того, правоохоронці з’ясували, що у 2014 році, з початком збройної агресії росії на сході держави, зловмисники стали членами незаконних збройних формувань та вчиняли злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим. Їх було оголошено в розшук за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

А вже перебуваючи в складі збройних сил рф, у лютому 2022 року фігуранти вчиняли крадіжки з квартир мешканців Ірпеня. Зловмисники привласнювали цінні речі: побутову і комп’ютерну техніку, а також гроші та ювелірні вироби.

Доказову базу щодо причетності загарбників до скоєння вказаних злочинів зібрано в повному обсязі.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції. Процесуальне курівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України