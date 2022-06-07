Слідчі розслідують вбивство та самогубство, що сталися на Уманщині

Чоловік тричі вистрелив у зятя, а потім застрелився й сам. Наразі за фактом вбивства та самогубства відкриті кримінальні провадження.

Сталося це 5 червня у селі Косенівка Уманського району.

Близько 23:00 години поліцейські отримали повідомлення про те, що у власному автомобілі біля будинку 45-річний чоловік скоїв самогубство. Він вистрелив у себе з автоматичної зброї й помер на місці події.

Слідчі почали встановлювати обставини та причини такого вчинку. Працівники поліції проводили слідчі дії, опитували свідків та рідних померлого.

За кілька годин до Уманського районного управління поліції надійшло ще одне повідомлення, вже про вбивство.

Біля присадибної ділянки місцевий мешканець виявив 56-річного сусіда, без ознак життя та з вогнепальними пораненнями у живіт.

Під час слідчо-розшукових заходів правоохоронці попередньо встановили, що двоє потерпілих мали рідний зв’язок. Увечері, близько 22:00 години, між ними виник конфлікт.

45-річний чоловік взяв з автомобіля автоматичну зброю та здійснив три смертельних постріли у бік зятя. Після чого, приїхав до власного домоволодіння та скоїв самогубство з тієї ж зброї.

Слідчі вилучили з місць події зброю, набої, гільзи та інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу. Тіла обох загиблих направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та (самогубство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області