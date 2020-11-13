Слідчі столичної поліції оголосили підозру чоловіку, який погрожував ножем поліцейському

Правоохоронці виїхали за викликом мешканця будинку, який поскаржився до поліції на шум з сусідньої квартири. Побачивши поліцейських, зловмисник схопив ножа та почав ним погрожувати. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції близько 22:00 години надійшло повідомлення від чоловіка про те, що з квартири сусіда на проспекті Свободи чутно сторонній шум. Для з’ясування обставин на місце події оперативний черговий направив екіпаж патрульної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейським двері відчинив агресивно налаштований чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Побачивши правоохоронців, зловмисник схопився за ножа та почав ним погрожувати. Патрульні одразу затримали чоловіка, одягли на нього кайданки та доставили до територіального управління поліції. Ним виявився 42-річний уродженець Чернігівщини, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та уже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва