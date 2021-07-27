Службова недбалість і понад 600 тис. грн збитків — майстру лісу повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру майстру лісу Бабаївського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що майстер лісу Бабаївського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», неналежно ставлячись до своїх службових обов’язків, не виконав вимог нормативних актів стосовно охорони лісів від незаконних рубок на території вказаного лісництва. Внаслідок цього незаконно вирубано майже 200 дерев.

Сума збитків, завданих державі, складає понад 600 тис. грн.

26 липня цього року майстру лісу повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області та оперативний відділ Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури