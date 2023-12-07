На Закарпатті знешкоджено злочинне угруповання наркоторговців зі щомісячним прибутком понад 300 тисяч

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків: вилучено наркотовару на загальну суму майже 200 тисяч гривень, арсенал зброї та боєприпасів та інші речові докази. Наступні десять років спільники та організатор можуть провести за ґратами.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю та кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, у співпраці зі співробітниками СБУ та Держприкордонслужби затримали п’ятьох членів злочинного угруповання, які налагодили канал постачання та розповсюдження наркотиків у регіоні.

В ході проведення комплексу слідчих та оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що злочинна група дотримується стійкої ієрархії та кожен з її учасників відповідає за свій напрямок роботи. За вказівками 30-річного організатора злочину, фігуранти займалися як гуртовими поставками «товару», так і збутом наркотиків наркозалежним клієнтам дозами. Така діяльність щомісяця приносила їм понад 300 тисяч гривень.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД і роти поліції особливого призначення та за участі спеціалістів-криміналістів відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління, провели 14 обшуків. Слідчі дії проходили за місцями проживання «бізнесменів», у їх транспортних засобах та на об’єктах нерухомості.

У результаті обшуків слідчі вилучили партію розфасованого наркотовару на загальну суму майже 200 тисяч гривень, психостимулятори, арсенал зброї та боєприпасів, мобільні телефони, електронні ваги, три автомобілі та гроші.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури усіх 5 членів угруповання, в тому числі й основного організатора, слідчі ГУНП затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їх освідували – четверо з них перебували у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі інкримінують фігурантам ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі оперативники встановлюють можливих спільників затриманих наркоторговців. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області