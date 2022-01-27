В Днепре грабитель пытался задушить таксиста

В среду, 26 января, в полицию поступило сообщение о нападении. Неизвестный пытался задушить таксиста.

Инцидент произошел около 1:15. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.

По информации полиции, водитель такси подобрал пассажиров в районе бульвара Славы без использования приложения такси. Обоим пассажирам было около 18 лет и они были в черных масках. Они сразу на карту водителя перевели 500 гривен за проезд.

Когда мужчина привез пассажиров по адресу на Байкальскую, один из пассажиров сразу же вышел и ушел, а второй накинул на шею водителя веревку и начал его душить. Потом достал предмет, похожий на пневматический пистолет и начал стрелять в мужчину, требуя отдать смартфон. Водитель попытался отбиться и пассажир сбежал. На место прибыли полиция и скорая. У водителя было несколько ран на шее и спине, но от госпитализации он отказался. Также вызвали следственно-оперативную группу. Поиск напавших продолжается..