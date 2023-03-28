Службовець АТ «Укрзалізниця» підозрюється в одержанні хабаря

Прокурором Тульчинської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику однієї із дільниць виробничого підрозділу філії АТ «Українська залізниця» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За даними слідства, 52-річний начальник дільниці, будучи службовою особою, висловив вимогу та у подальшому одержав 20 тис. грн неправомірної вигоди від громадянина, який не мав відповідних документів для одержання в оренду державної техніки, яка належить «АТ «Укрзалізниці». Після чого посадовець був затриманий правоохоронцями в службовому кабінеті в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчим суддею задоволено клопотання прокурора, та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури