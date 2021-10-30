Службові особи Криворізької міськради, разом із підконтрольними підрядчиками, розтратили близько ₴3 млн. бюджетних коштів

Співробітники ДФС України, в межах кримінального провадження, за процесуального керівництва ОГП, викрили групу посадовців виконкому Криворізької міської ради у зловживанні службовим становищем.

Правоохоронці встановили причетність службових осіб та працівників приватних структур, залучених до підрядних робіт по наданню послуг з ремонту та утримання доріг міста, у розкраданні сотень мільйонів з бюджету міста Кривий Ріг протягом 2019 – 2020 років.

Про підозру у вчиненні таких протиправних дій повідомлено двом особам з числа встановленої групи осіб – директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника.

Як встановлено слідством, група осіб системно підробляли документи про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.

Крім того, слідством доведено системне розкрадання бюджетних коштів на нібито проведення ремонту доріг по всьому місту, який фактично не виконувався.

За такою схемою оформлено фіктивний ремонт на понад двох сотнях вулиць міста.

Слідство триває.

Це ще один доведений факт розтрати бюджетних коштів. Нагадаємо, що в кінці вересня, співробітники ДФС вручили повідомлення про підозру за ст. 191 ККУ директору одного з департаментів Криворізької міськради

Державна фіскальна служба України