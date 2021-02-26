Службовця лісгоспу судитимуть за одержання хабаря та незаконне заволодіння лісопродукцією держпідприємства

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного з лісництв ДП «Новоайдарське

лісомисливське господарство» за фактом одержання неправомірної вигоди та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства, упродовж квітня-червня 2020 року працівник лісгоспу з метою незаконного збагачення двічі одержав від фізичної особи неправомірну вигоду на загальну суму 11 тис. грн за безперешкодне придбання деревини та оформлення відповідних документів. При цьому він, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів цією лісопродукцією для реалізації громадянину, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури