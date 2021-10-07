Службовця Шевченківської РДА та підрядника підозрюють у розкраданні коштів на ремонті скверу

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру співробітнику Управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та заступнику директора підрядної організації, яка виконувала роботи з капітального ремонту скверу у Шевченківському районі столиці.

Як повідомлялось, у вересні поточного року слідчими поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури були проведені обшуки в Управлінні містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили тендерну документацію, акти приймання-передачі виконаних робіт, а також коригувальні акти щодо здійснення капітального ремонту скверу на вул. О. Гончара у Шевченківському районі столиці, у тому числі документи, які раніше приховувалися від слідства.

За результатами дослідження судовим експертом вилучених документів та натурного обстеження результатів проведення капітального ремонту «Забезпечення реалізації громадського проекту «Екопарк» з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем» на вул. О.Гончара зроблено висновок про завищення підрядником обсягів фактично виконаних робіт на суму понад 200 тис. грн.

У свою чергу співробітник технічного нагляду Управління Шевченківської РДА, не перевіривши належним чином акти виконаних робіт, погодив їх, внаслідок чого завдано збитків місцевому бюджету на вказану суму.

За результатами розслідування підряднику повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні, а співробітнику РДА — у службовій недбалості.

Вирішується питання щодо обранням підозрюваним запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводження ССП Шевченківського УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура