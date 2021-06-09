Службовця «Укрзалізниці» підозрюють у заволодінні понад 1,4 млн. на ремонті електрогенераторів

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру заступнику одного з начальників виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» за фактом службового підроблення та замаху на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах ( ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, упродовж 2018 – 2019 років службовець за попередньою змовою групою осіб підписав підроблені офіційні документи щодо капітального ремонту 62 електрогенераторів, хоча насправді такі роботи не виконувалися.

У подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій та заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», він закупив 62 нових електрогенератори виробництва Китайської Народної Республіки загальною вартістю понад 1,4 млн грн, які не відповідали технічним характеристиками тих електрогенераторів, щодо яких планувався капітальний ремонт.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора