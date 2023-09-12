Групу осіб викрито на розкраданні комплектуючих до озброєння на суму понад ₴3,5 млн.

За результатами спільної роботи слідчих відділу особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області з працівниками СБУ в Сумській області, за процесуального керівництва Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, викрито та припинено протиправну діяльність працівників підприємства, які незаконно заволоділи комплектуючими до озброєння.

У ході досудового розслідування встановлено факт незаконного збуту комплектуючих, які необхідні для виробництва озброєння. Під час проведених обшуків за адресами роботи та проживання зловмисників виявлено десятки тисяч комплектуючих, а також мобільні телефони, флеш-карти та документи із доказами оборудки.

Наразі одній з осіб повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області