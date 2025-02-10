Смерть 5-річного хлопчика через неналежне виконання лікарем професійних обов’язків – у Львові анестезіологу повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарці-анестезіологу однієї із лікарень Львова.

За даними слідства, у грудні 2023 року під час лікування зубів в одній з приватних клінік Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, незважаючи на вжиті лікарями заходи, він помер у одній з лікарень, не приходячи до тями.

З’ясовано, що лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дитячим населенням та досвіду. Відтак, через фахову недбалість, обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення при стоматологічному втручанні. У подальшому це призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта.

Крім цього, у серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослому населенню, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча анестезіологія». Додатково до цього було отримане ще посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком «дитяча анестезіологія». У подальшому, фігурантка використала ці документи для залучення її до надання медичної допомоги дітям у приватній стоматологічній клініці.

Підозрюваній інкримінують зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, використання завідомо підробленого документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції Львівської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора