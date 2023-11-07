Смертельна «депутатська» ДТП: прокурор заявив, що авто Ніколаєнка рухалось зі швидкістю близько 146 км/год

Швидкість автомобіля, на якому рухався нардеп Андрій Ніколаєнко, була близько 146 км/год. Це не остаточний варіант, проте сторона обвинувачення стверджує, що це мінімальна швидкість, яку наразі можливо встановити.

Про це заявив в суді прокурор, передає кореспондент УНН.

Прокурор під час засідання щодо обрання запобіжного заходу заявив, що авто Ніколаєнка рухалось із швидкістю близько 146 кілометрів на годину, при максимально допустимій швидкості 110 км/год.

Прокурор зазначив, що це було встановлено під час проведення слідчого експерименту.

«Під час проведення даного слідчого експерименту приймав участь свідок, який безпосередньо був свідком подій та учасником дорожнього руху, яке відбувалося в момент здійснення ДТП. Під час проведення слідчого експерименту були присутні три експерти, відповідна автотехніка. Під час процедури та всіх тих заходів, які вчинялися під час слідчого експерименту була змодельована відповідна ситуація, яка була максимально наближена до подій, які відбувалися буквально за декілька секунд до ДТП та в момент ДТП. За допомогою саме цих заходів експертом було встановлено попередньо ці дані, які були зазначені в самому протоколі слідчого експерименту», – розповів прокурор.

За його словами, близько 146 кілометрів на годину – це не остаточний варіант швидкості з якою рухалось авто нардепа.

«Але сторона обвинувачення може стверджувати, що це є мінімальна швидкість, яку наразі можливо встановити. Усно проговорювали експерти, що швидкість була близько 160 км на годину, а разом з цим я не можу апелювати саме цими доводами, тому що це припущення», – сказав прокурор.

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Вранці 3 листопада у Житомирській області у ДТП на трасі Київ – Чоп загинула 18-річна дівчина.

За кермом авто, що збив дівчину, був народний депутат Андрій Ніколаєнко, який пізніше сам підтвердив цю інформацію, додавши, що був тверезим та не порушував закон.

Розслідуванням правопорушення займається ДБР.