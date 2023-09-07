На Мукачівщині підозрюваного у намаганні вбити родича взяли під варту без визначення застави

Тримання під вартою без права внести заставу – такий запобіжний захід за доводами Мукачівської окружної прокуратури суд обрав жителю Чинадієва. Чоловіка підозрюють у скоєнні замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія трапилася на Мукачівщині минулого тижня. Підозрюваний саме перебував в гостях у свого родича, з яким проживав в одному населеному пункті. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої фігурант наніс потерпілому удари ножем у живіт. Пораненого госпіталізували до лікарні та вчасно надали медичну допомогу. Встановлено, що під час конфлікту нападник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі триває розслідування злочину, яке здійснюють за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури