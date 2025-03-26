Смертельна ДТП сталаcя на Фастівщині (фото)

Вчора, 25 березня, близько 12:45 години, на 40 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса трапилася аварія.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій Opel Corsa, рухаючись в напрямку міста Одеса в межах Фастівського району, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з автомобілем Renault Scenic, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП, водій Opel Corsa загинув на місці події, інший водій отримав тілесні ушкодження.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Слідство триває.

Поліція Київщини закликає учасників дорожнього руху, дотримуватися Правил дорожнього руху та швидкісного режиму.

Поліція Київської області