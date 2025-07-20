Смертельну «прокурорську» аварію у Києві скоїв син актора Андрія Молочного, який втік «підслужувати» до Росії

З’ясувалося, що батьком головного спеціаліста Спецпрокуратури з оборони у Центральному регіоні, що скоїв ДТП із загиблою жінкою-пішоходом у столиці, був відомий актор, творець “Файної Юкрайни” Андрій Молочний.

У Києві в суботу, 19 липня 2025 року сталося шокуюче ДТП з постраждалою, винуватцем якого є співробітник прокуратури столиці. Він явно перевищував швидкість – мчав під 100 км/год Великою Васильківською, аж раптом через маневр іншого авта вискочив на пішохідну ділянку, де й збив жінку. Але найцікавіше у цій історії – те, ким саме був батько водія. Це Андрій Молочний, відомий актор і продюсер. Виявилося, що він має міцні зв’язки із відомим київським нардепом та забудовником Вадимом Столаром, а також… очільником Деснянської РДА Максимом Бахматовим.

Жінку збив службовець Спецпрокуратури з оборони у Центральному регіоні

Про аварію, у якій серйозно постраждала перехожа, розповів Генпрокурор України Руслан Кравченко. За його словами, ДТП сталося пізно ввечері у суботу, 19 липня 2025 року. Водій, що скоїв аварію, одразу втік з місця пригоди, втім, його було майже одразу затримано. А вже вдень у неділю, 20 липня, Кравченко повідомив про загибель жінки в лікарні. І про те, що водій керував автівкою у стані сп’яніння – “драгером” наміряли 1,77 проміле.

“Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури – не індульгенція, це відповідальність”, – написав Кравченко у Facebook.

На відео, що його виклав керівник відомства, видно, що за півгодини до початку комендантської години вулицею Великою Васильківською у Голосіївському районі Києва мчить чорна автівка. Причому мчить вона проти напрямку руху автомобілів – це вулиця з одностороннім рухом, тобто Андрій Молочний їхав зустрічною смугою на чималій швидкості (вона значно перевищувала дозволену для руху, а візуально – ще й понад 100 км/год). Далі – авто виїжджає на перехрестя, де чекає ще один автомобіль, аби повернути. Щоб не допустити зіткнення, водій, що перевищував швидкість, відвернув вправо.

У підсумку авто вискочило просто на тротуар, яким у цей час крокувала жінка-пішохід. Попри те, що водій почав гальмування, машина буквально знесла людину, потягнувши слідом за собою до фасаду житлового будинку (тут у камери спостереження починається “сліпа” зона). Можна припустити, що, якщо водій зміг втекти на своєму авто, то воно все ж не “загальмувало” о стіну будинку разом з потерпілою.

“Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде”, – зауважив Руслан Кравченко у дописі, додавши, що жінці, потерпілій у ДТП, надають медичну допомогу.

Кравченко додав, що Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини). Прокуратура, каже він, наполягатиме на триманні винуватця під вартою без застави.

Інформатор розшукав декларацію про доходи, що її заповнював Андрій Молочний – з тим-таки ПІБ, що навів Генпрокурор. Виявилося, що він є головним спеціалістом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону – посада досить важлива зважаючи на характер завдань у воєнний час. Молочний має квартиру у селі Чубинське біля Києва, що може пояснювати швидкість, з якою він “летів” столицею під комендантську годину.

Батьком є “той самий” Молочний

Але це – ще не всі цікаві подробиці у справі про ДТП. Адже керівник цілого відомства виклав свій допис про аварію приблизно о 02:00 ночі, за 2,5 години після того, як сталася трагедія. Вже самий цей факт свідчить про те, що у Офісі Генпрокурора надають цій події дуже великого значення. Крім того, сам очільник ГПУ особисто вирішив підтримувати постраждалу, надаючи їй юридичну допомогу у суді – а це неабияка, майже виключна, подія.

Такий резонанс, і реакція очільника Генпрокуратури може бути пов’язаний з особою водія. Виявилося, що Андрій Молочний, який перебував за кермом авто, є особою непростою – вірніше, не сам він, а його батько, Андрій Сергійович Молочний, зареєстрований там-таки, у селі Чубинське біля Києва. Як з’ясував блогер-розслідувач Володимир Бондаренко, йдеться про того самого Молочного, хто до початку повномасштабного вторгнення був одним з найбільш високооплачуваних українських акторів, продюсером сентч-шоу “Файна Юкрайна”, і учасником гумористичного колективу “Дует ім. Чехова”.

Також, за даними Бондаренка, Молочний-старший був бізнес-партнером ще одного відомого у Києві діяча, нині – очільника Деснянського району столиці Максима Бахматова. Йдеться про компанію “ТОВ “Укргеймекспорт”: нині у системі Youcontrol, та аналогічних реєстрах, даних про цю ТОВку немає. Але сліди її існування залишилися у інших реєстрах, зокрема, про судові рішення, що їх приймали стосовно працівників компанії. Те, що обидва діячі контактували ще за часів їхньої “довоєнної” шоубізнесової діяльності – не дивина. А, радше, підтвердження даних про родинний зв’язок батька й сина Молочних.

Після початку повномасштабного вторгнення стало відомо: актор Андрій Молочний, який і до цього дозволяв собі не надто коректні “пасажі” про українську мову (та й українців загалом), втік з України до РФ. Там він разом із Антоном Лірником продовжує виступати в Росії на корпоративах і у зніманнях місцевого Comedy Club. А ще, дозволяв собі вислови, що транслюють російські пропагандистські наративи стосовно України – і про “фашистів, що ходять натовпами Києвом”, і про “плюндрування пам’ятників” у столиці. // Інформатор