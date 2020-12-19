СМИ: пираты захватили украинских моряков возле берегов Нигерии

Пираты напали на судно и захватили моряков возле берегов Нигерии в Гвинейском заливе.

Среди похищенных есть граждане Украины, передает УНН со ссылкой на портал для моряков Seafarers Journal и Robban Assafina.

«Судно для перевозки генеральных грузов STEVIA подверглось нападению пиратов в Гвинейском заливе на северо-запад от Порт-Харкорта, Нигерия. Пираты похитили 8 членов экипажа», — сообщает издание.

Сообщается, что зарегистрированное в Камеруне судно направлялось из южной части Нигерии в Абиджан, Кот-д’Ивуар, когда на него напали.

По данным Seafarers Journal, среди восьми заложников пиратов — шестеро украинских граждан.

«В редакцию морского портала Seafarers Journal написала дочь одного из захваченных моряков. По ее информации, на судне STEVIA отец работает старшим помощником капитана и он точно в числе заложников, но сторона судовладельца и агента никакой информации о происшествии не дает. Подтверждение того, что папа попал в плен, она получила от одного из моряков, находившихся на борту. Она уточнила, что из 8 заложников — 6 украинцев (капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, стармех, электромеханик и вайпер). На судне осталось 7 членов экипажа», — сообщается на сайте.

Напомним, в сентябре этого года в Украину вернулись 6 моряков из Curacao Trader, которых захватили пираты.