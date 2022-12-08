Співмешканець забив до смерті жительку Станишівської громади

Пізно увечері 5 грудня лікарі констатували смерть 47-річної жительки села Зарічанів у власному будинку. Цього ж дня поліцейські встановили причетність до вчинення тяжкого злочину її 55-річного співмешканця. Нині підозрюваний затриманий. Слідство триває.

5 грудня близько 23:30 години до поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про констатацію смерті 47-річної жительки Станишівської громади.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Житомирського РУП. Фахівці зафіксували на тілі ознаки, які могли свідчити про насильницьку смерть. Згодом експерти СМЕ підтвердили, що жінка загинула від множинних травм голови.

Правоохоронці у ході першочергових слідчих дій з’ясували, що до травмування потерпілої може бути причетним її 55-річний співмешканець. Попередньо встановлено, що того вечора у подружжя виник конфлікт на побутовому ґрунті, в ході якого чоловік побив жінку. Пізніше він викликав «швидку», однак лікарі вже були безсилі.

Відтак поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За чинним законодавством таке протиправне діяння карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Житомирське районне управління поліції