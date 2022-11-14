Співпрацюють з ворогом: трьом посадовцям-колаборантам Луганщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури, Сватівської та Старобільської окружних прокуратур повідомлено про підозру трьом посадовцям, які погодилися співпрацювати з ворогом.

Слідством встановлено, що у червні-липні 2022 року особи, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, добровільно обійняли керівні посади в окупаційних адміністраціях рф на захоплених територіях Луганської області.

Двоє підозрюваних – діючі депутати місцевих рад 8-го скликання у Новопскові та Сватовому. Колишній староста Риб’янцевого Новопсковської селищної ради, 31-річний чоловік продовжив «керувати» селом на посаді «начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Риб’янцеве адміністрації Новопсковського району лнр». «Відділ забезпечення життєдіяльності с. Першотравневе» адміністрації Сватівського району лнр» очолила 55-річна мешканка Свистунівки, колишня чиновниця сільради, а після утворення громади – міської ради.

Колишнього 44-річного старосту села Калмиківка Старобільської міської ради призначено «начальником відділу із забезпечення життєдіяльності с. Калмиківка адміністрації Старобільського району лнр».

Підозрювані сприяли легалізації окупаційної влади держави-агресора та закликали місцеве населення до співпраці з ворогом.

Дії усіх фігурантів кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської

та Сватівської окружних прокуратур)