Справу чорного лісоруба-рецидивіста скеровано до суду

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області затверджено обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя Валківського району за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Ярослава Коптєва, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року один з місцевих жителів Валківського району, якого раніше притягали до відповідальності за незаконну вирубку лісу, знову вирубав дерева в лісозахисній смузі неподалік траси Київ — Харків — Довжанський.

Під час погрузки зрубаної деревини на вантажний автомобіль на місце вчинення злочину прибули прокурори Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури та попередили вивезення дерев, викликавши на місце події слідчо-оперативну групу відділу поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

У ході огляду місця події вилучено чотири зрублених дерева — 3 дуби та 1 клен, бензопили, паливно-мастильні речовини та транспорт, який використовувався для вирубки та перевезення деревини.

Сума шкоди, заподіяної територіальній громаді, складає 85 тисяч гривень.

За результатами досудового розслідування процесуальним керівником затверджено обвинувальний акт за ч. 4 ст. 246 КК України та направлено до Валківського районного суду Харківської області для розгляду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Довідково: стосовно вказаного чоловіка до суду скеровано обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за фактом скоєння аналогічного кримінального правопорушення — незаконної порубки лісу, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Пресслужба Харківскьої обласної прокуратури