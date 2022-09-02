Сприяв спецслужбам рф у готуванні до диверсії – судитимуть мешканця Миколаївщини

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного громадянина рф, мешканця Миколаївського району за фактом пособництва у готуванні до диверсії (ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що вказаний громадянин з вересня по листопад минулого року, отримавши завдання від представників спецслужб рф, був залучений до збирання відомостей щодо ділянок місцевості берегової лінії Березанського лиману в районі однієї із об’єднаної територіальної громади Миколаївського району для подальшого використання отриманої інформації у підготовці до вчинення вибухів об’єктів, що мають важливе оборонне значення.

За допомогою відеокамери квадрокоптеру зловмисник здійснював відеофіксацію найбільш сприятливих ділянок місцевості, власноруч виготовлював пояснювальні матеріали до виконаних ним відеозаписів, зокрема щодо відстаней та маршрутів слідування з певного населеного пункту до дамби через Березанський лиман, технічних характеристик ї дамби, наявності на ній гідротехнічної споруди та орієнтовних глибин навколо неї, а також зручних ділянок місцевості – ярів між косою лиману та населеним пунктом для подальшого облаштування спеціально облаштованих тайників, у яких можна непомітно розмістити бойові припаси для проведення вибуху, спрямованого на зруйнування мосту.

Надалі невстановлені слідством особи – представники рф, використовуючи вищезазначений відеоматеріал, виготовили щонайменше одну схованку, до якої помістили 8 корпусів протитанкових мін загальною масою 60 кг, 11 великих пресованих підривних тротилових шашок та 2 механічних натискних мінних підривачі.

Однак реалізувати свій злочинний план зловмисникам не вдалося, а їхні дії не були доведені до кінця у зв’язку з вилученням оперативниками всіх боєприпасів в ході спецоперації у квітні цього року.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.