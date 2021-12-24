Столичні оперативники затримали двох зловмисників, які до смерті побили киянина

Через грошовий борг між чоловіками розпочалася бійка, у ході якої зловмисники нанесли численні удари своєму опоненту. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігурантам про підозру.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик від перехожих про виявлення на вулиці Генерала Потапова, чоловіка без ознак життя. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, патрульні поліцейські та бригада швидкої медичної допомоги.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Євгеній Чиж, провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили обставини події і причетних до даного злочину осіб:

«Завдяки злагодженій роботі працівників кримінального блоку та дільничних офіцерів поліції ми встановили, що напередодні компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Згодом між ними виникла бійка через давній грошовий борг одного із опонентів. Двоє товаришів нанесли 50-річному потерпілому численні удари у різні ділянки тіла. Не приходячи до тями, він помер у лікарні».

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – киянин, 1991 року народження, та раніше судимий за шахрайство уродженець Чернігівської області, 1973 року народження.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину. Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва