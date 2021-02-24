Столичні оперативники затримали трьох молодиків за побиття киянина

Під час застілля правопорушники нанесли численні тілесні ушкодження чоловіку, від яких він опинився в реанімації. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу.

До оперативного чергового Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від перехожого, що біля під’їзду на вулиці Лисківська лежить чоловік та просить про допомогу. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та лікарі швидкої медичної допомоги.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили, що потерпілий гостював у квартирі, де вживав спиртні напої з трьома знайомими. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У результаті 34-річного чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітини та переломами ребер.

«Під час огляду приміщення слідчі вилучили посуд з-під алкогольних напоїв, відбитки пальців та сліди бурого кольору, схожі на кров.

Працівники карного розшуку Деснянського управління поліції затримали зловмисників протягом доби. Кривдниками виявилися кияни 1982, 1983 та 1995 років народження, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців», – повідомив поліцейський.

За даним фактом слідчим відділом територіального управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантам за погодженням з Київською міською прокуратурою №3 повідомлено про підозру та двом з них судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді нічного та цілодобового домашнього арешту, а третьому 25-річному затриманому — тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва