В Одесі чоловік, який передавав росіянам розвіддані про підрозділи ЗСУ, отримав 15 років в’язниці

В Одесі суд ув’язнив на 15 років чоловіка, який навесні 2022 року передавав росіянам розвіддані, зокрема про розташування підрозділів ЗСУ. Засуджений вину визнав, але не розкаявся через “ідеологічні вподобання”

Цю справу слухав Приморський районний суд Одеси, передає Depo.ua.

Суд встановив, що з 27 квітня по 25 травня 2022 року обвинувачений свідомо отримував і передавав представнику росії розвідувальну інформацію про розташування в обласному центрі та Одеській області підрозділів ЗСУ й інших військових утворень.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав. А втім, він не розкаявся у вчинених злочинах, пояснивши свої дії “ідеологічними вподобаннями”.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України й призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.