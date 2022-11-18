У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку, який із пневматичної зброї поранив дівчину

Перебуваючи напідпитку зловмисник вистрілив у сторону знайомої, чим спричинив їй поранення плеча. За такі дії фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на території столичного університету на вулиці Академіка Янгеля невідомий чоловік вистрілив у дівчину. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та лікарі.

Правоохоронці встановили, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння правопорушник побачив свою знайому, яка каталась на роликах та діставши пістолет, декілька разів вистрілив у її бік. Внаслідок події 25-річна киянка отримала поранення плеча.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, а пістолет направили на проведення експертизи. Зловмисник – киянин, 1966 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва