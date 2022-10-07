На Прикарпатті псевдоволонтер привласнив ₴1,7 млн. благодійних внесків на підтримку ЗСУ

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за вчинення шахрайства та незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану (ч.ч. 1,2 ст. 190 , ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Слідством встановлено, що з травня по серпень 2022 року обвинувачений, називаючи себе волонтером, через соціальну мережу збирав кошти для Збройних Сил України та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для нібито придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів.

Такими чином чоловік отримав від громадян понад 1,7 млн грн, які привласнив, не надавши жодної допомоги ЗСУ.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Калуського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора