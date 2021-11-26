Столичні слідчі поліції повідомили про підозру жінці, яка обікрала киянку

Спритниця прослідкувала за перехожою та, коли вона відволіклась, поцупила в неї мобільний телефон. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. За скоєне затриманій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія трапилась на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці. Оперативники столичного главку поліції побачили жінку, яка підозріло себе поводила, а вже через кілька хвилин поцупила у перехожої мобільний телефон. Співробітники карного розшуку викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці затримали ймовірну підозрювану та вилучили у неї речовий доказ. 26-річну жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують громадянам, що потрібно бути обережними та слідкувати за власними речами. Мобільні телефони, кредитки у кишенях штанів та верхнього одягу завжди привертають увагу злодіїв.

Відділ комунікації поліції Києва