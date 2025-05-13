34-річний одесит за $3500 обіцяв «бронювання» від мобілізації
Правоохоронці затримали ділка після отримання грошей за «послуги» від військовозобовʼязаного клієнта. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.
Злочинну діяльність одесита викрили і задокументували співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та прикордонниками.
Правоохоронці встановили, що 34-річний чоловік підшукує бажаючих уникнути призову на військову службу і пропонує свої «послуги» у вирішенні цього питання. Одному клієнту він запропонував оформити «бронювання», вплинувши на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За це вимагав 3500 доларів.
Зловмисник взяв 1000 доларів завдатку, а під час отримання наступного траншу в сумі 2500 доларів був затриманий слідчими у процесуальному порядку.
Поліцейські вилучили у фігуранта в якості речових доказів гроші, а також мобільний телефон та інші речі, що становлять інтерес для слідства.
Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному із вимаганням такої вигоди. Максимальне покарання за цей злочин – вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.
В рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть повне коло осіб, причетних до даного злочину.
Одеське районне управління поліції № 1
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